Il Secolo XIX - Prevista una buona cornice di pubblico per Samp-Napoli: Ranieri firmerebbe per un pari

Ultimissime calcio Napoli -L'edizione odierna de "Il Secolo XIX" dà spazio alla cornice di pubblico che stasera potrebbe esserci sugli spalti di Marassi per Samp-Napoli. "Il colpo d' occhio del Ferraris sarà intrigante visto che a ieri erano già stati venduti circa 2 mila biglietti (700 del settore ospiti) e c' è tempo ancora oggi per comprare un ticket e approfittare tra l' altro della promozione 3x2 che consente di vederne tre (Napoli, Fiorentina e Verona) non pagando la terza. Ranieri ha fatto il solito appello ai tifosi chiamandoli a raccolta e chiarendo che in questa fase, e soprattutto contro le big, il pubblico può essere davvero il dodicesimo uomo per tirare fuori anche più di quello che la squadra può esprimere. Vincere sarebbe appunto importante ma probabile che per il pari firmerebbero tutti, anche lo stesso Ranieri che pure giura di non voler mai accettare un punto alla vigilia".