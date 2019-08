Il Roma su Younes: "Ancelotti lo ritiene all’altezza del progetto Napoli, proverà a ritagliarsi un po’ di spazio"

Verdi va via. Di sicuro anche Ounas. Chi resta, invece, a far parte del progetto è Younes. Come racconta l’edizione odierna de Il Roma, non si muove da Napoli il buon Amin:

“Ancelotti lo ritiene all’altezza della squadra che dovrà lottare contro la Juventus dal prossimo 24 agosto. L’anno scorso di questi tempi era infortunato. Prima del ritiro si era rotto il tendine di Achille e per forza di cose ha dovuto perdere grande parte della stagione per entrare solo nel finale. Dove non ha demeritato. Anzi è riuscito anche a segnare qualche gol. Stavolta è partito dall’inizio e quindi proverà a ritagliarsi un po’ di spazio importante nello scacchiere di Carletto. Sia in campionato che in Champions League. Sì perchéle competizioni non mancheranno per mettersi in evidenza in Italia e anche in Europa”