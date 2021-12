Il Roma - Insigne concentrato solo su Juve-Napoli anche se gli è toccato leggere tante sciocchezze sul suo conto

Napoli calcio - L'edizione odierna de Il Roma descrive lo stato d'animo di Lorenzo Insigne in questi giorni dove le voci sull'offerta del Toronto sono diventate realtà a quanto pare:

"Che pur leggendo delle sciocchezze sul suo conto è concentrato sul Napoli perché?ha intenzione di dare il massimo fino alla fine della sua esperienza in azzurra. Chi lo conosce bene sa che non si sarebbe mai mosso per una minima differenza rispetto alla domanda e all’offerta. Ma siccome tra i 3,5 milioni del Napoli e gli 11 proposti dal Toronto ci passa il mare allora è inutile anche applicarsi su certe voci che vengono fuori. Certo, ci si può rimanere male ma poi si va in campo e tutto passa"