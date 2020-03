Il Roma - Il Napoli si ferma per il Coronavirus, adesso Gattuso ha un compito per mantenere alta la concentrazione

Ultimissime calciomercato Napoli - Gattuso sapeva bene che allenare il Napoli non sarebbe stata una cosa facile. Sin da quando accettò la proposta di De Laurentiis aveva messo in preventivo che la sua stagione sulla panchina azzurra avrebbe portato stress e tensioni. Ne parla l’edizione odierna de Il Roma:

“Adesso che tutto sembrava andare per il verso giusto è capitato di doversi fermare per colpa dell’emergenza Coronavirus. Per lo slittamento del calendario neanche domenica gli azzurri potranno scendere in campo poiché il Verona domenica dovrà recuperare il match con la Sampdoria. Il buon Gattuso, comunque, adesso deve cercare di tenere alta la concentrazione dei suoi. Da ex calciatore sa bene che quando non c’è l’adrenalina della partita diventa difficile allenarsi bene. Ma questo Napoli non può permettersi cali nè adesso e nè mai”