Il Roma - Ghoulam, segnali di rinascita: quinta partita da titolare nelle ultime sette e una prova finalmente convincente

Cinque da titolare nelle ultime sette partite di campionato per Faouzi Ghoulam: è in crescita, il terzino algerino, che sta ritrovando la miglior condizione fisica, corre fino alla fine senza affanno, va deciso nei contrasti e arriva sul fondo con facilità. Un’ottima notizia, per Ancelotti, che punterà su di lui per il futuro. Lo aveva confermato proprio il tecnico qualche giorno fa: «In estate tornerà al top per la prossima stagione ». Il Napoli cerca dei terzini ma ripartirà anche da Ghoulam: è l’esterno difensivo ideale per Ancelotti perché spinge, ha gamba e qualità tecniche. Prima del doppio infortunio stava per consacrarsi, poi s’è dovuto arrendere ed ora ha voglia di ricominciare per recuperare il tempo perduto.

BRILLANTE. Anche domenica, contro l’Inter, pur senza fornire assist o entrare direttamente nei quattro gol, Ghoulam ha offerto sostegno notevole alla manovra. S’è proposto di continuo, ha aiutato la squadra nel giro palla ed ha garantito ampiezza al gioco permettendo ai compagni di avere sempre un’opzione in più sulla sinistra. Ghoulam ha spinto sin dal primo minuto e con lui Malcuit a destra: indizi di futuro. Il Napoli della prossima stagione, anche grazie al mercato, avrà terzini che, insieme, attaccheranno la profondità sfruttando il movimento a rientrare degli esterni d’attacco. Cinque da titolare nelle ultime sette di campionato, dicevamo, per un totale di venti presenze condite da tre assist: due per Milik col Frosinone e uno per Mertens col Cagliari. Il mancino è sempre educato, la corsa fluida ed è tanta, da parte di Ghoulam, la voglia d’imporsi, di tornare ad essere protagonista. Quest’anno l’algerino sta facendo le prove in vista del prossimo anno. Il suo.