Il Roma - Facciamo in fretta e accontentiamo Ringhio col regista

Notizie Calcio - Non bisogna perdere tempo. Si deve fare in fretta. Gennaro Gattuso non può aspettare troppo per il rinforzo in mezzo al campo. Magari per qualche altro elemento ci sarà tempo fino a chiusura di mercato ma all’apertura il centrocampista che serve deve già stare a Castelvolturno. Sbanda il 4-3-3 del Napoli visto con Parma e Sassuolo. Se si dovesse giocare senza regista anche contro l’Inter ci sarebbero seri problemi e sicuramente Conte ne approfitterebbe per travolgere i partenopei. La davanti non perdonano Lukaku e Lautaro Martinez e a centrocampo ci sono uomini in grado di fare la differenza e avere la meglio al cospetto di Allan e soci. Il brasiliano non sa impostare, stessa cosa dicasi di Fabian. Sono bravi con le rispettive caratteristiche ma non hanno attualmente nel Dna le doti di comandare il gioco. Sarebbe, quindi, un suicidio ripartire in campionato con l’organico di una settimana fa. Col Sassuolo si è vinto nel finale ma nel primo tempo si è rischiato di prendere l’imbarcata. Dominavano gli emiliani tenendo sempre loro il pallone tra i piedi e ripartendo come volevano. C’era un grande vuoto e nonostante la buona volontà di Fabian si è andati in affanno. Questo non può succedere più. Ed è per questo che ci si deve sbrigare. Ormai tutte le strade portano a Lobotka del Celta Vigo. È slovacco il giovanotto che è stato sponsorizzato a più riprese da Marek Hamsik. Si conoscono bene visto e considerato che giocano da un bel po’ in Nazionale. Sarebbe un passaggio di testimone importante. Le cifre non sono molto alte. Giuntoli sta cercando di chiudere velocemente senza sborsare troppi soldi. Poi a giugno si completerà il tutto. Il centrocampista ha voglia di vestire l’azzurro. Certo, dovrà ambientarsi ma conosce bene i ritmi del regista. E quindi non dovrebbe avere molte difficoltà. Anche perché al suo fianco avrebbe dei campioni come Allan e Fabian. Senza dimenticare Zielinski che ha la sua stessa età. Restando in tema mercato, ci sono da capire alcuni aspetti per quanto riguarda le cessioni. Ghoulam pare che voglia andare via. L’Inter gli aprirebbe le porte e a quel punto ci potrebbe essere uno scambio con Politano. Anche Hysaj ha la valigia pronta. A quanto pare Sarri lo vorrebbe alla Juventus liberandosi così di De Sciglio. Che potrebbe raggiungere Gattuso a Castelvolturno. Tutte operazioni, però, che possono aspettare. Quel che conta in questo momento è il regista e De Laurentiis e Giuntoli deve fare in fretta e comprare Lobotka dal Celta Vigo. Ad ogni costo e anche velocemente perché da oggi si prepara la sfida contro l’Inter e senza il regista sarà tutto più difficile.