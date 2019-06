Il Roma - E' Icardi il grande sogno di De Laurentiis: spetta solo a Mauro scegliere

«Dopo aver ceduto compreremo un terzino e un attaccante », è stato Aurelio De Laurentiis da Malta a confermare il mercato delle prossime settimane del Napoli. Dopo l’ufficializzazione di Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra adesso si cerca un mancino che prenderà il posto ovviamente di Mario Rui. E per il reparto offensivo? Il presidente ha un grande sogno dentro di sè. Un sogno che avrebbe voluto realizzare già quando Higuaìn scappò alla Juventus. In quei giorni di luglio volò per ben due volte a Milano per cercare di acquistare un bomber importante. Chi? Maurito Icardi naturalmente.

L’AMBIZIONE. Naturalmente De Laurentiis vuole inserirsi in questo eventuale divorzio. Magari cedendo Lorenzo Insigne ai nerazzurri. Il capitano è un punto fermo ma si dovessero creare i presupposti per andare a Milano potrebbe anche accettare. Non è detto che l’attaccante di Frattamaggiore non voglia cambiare un po’ d’aria dopo qualche dissapore di troppo con la piazza. Ancelotti ha bisogno di un uomo che realizzi quanti più gol e possibili. Magari di un attaccante capace di poter giocare anche al fianco di Milik. Ancelotti farebbe salti di gioia se veramente si riuscisse a chiudere questo colpo. Carletto è stato chiaro alla fine della stagione. Durante l’arco dell’anno calcistico sono mancate molte reti che avrebbero potuto far terminare gli incontri diversamente.

LA CONCORRENZA. Come sempre bisogna fare attenzione alla Juventus. I bianconeri, in attesa di chiudere con Maurizio Sarri, vuole sempre togliere agli avversari i pezzi migliori. Ecco, quindi, che ha puntato l’argentino. Che sicuramente, messo davanti ad una scelta, propenderebbe per la maglia bianconera. Non si dovrebbe spostare di molto da Milano e poi avrebbe l’occasione di vincere qualcosa. Accettando il Napoli, però, cambierebbe la sua vita calcistica. Andrebbe nella città che fu di un mito della sua terra. Farebbe ricordare di sicuro Maradona essendo argentino e diventerebbe l’idolo della piazza in pochissimo tempo. La scelta spetta a lui, quindi. De Laurentiis la proposta ce l’ha. Se poi vorrà lo scudetto sicuro allora dovrà rimanere al Nord...