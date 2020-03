Il Roma - Di Lorenzo, un gregario diventato top

Ultimissime calcio Napoli - La prima volta (al San Paolo) non si scorda mai ed è stata bella come se l'aspettava, Giovanni Di Lorenzo, tra i migliori col Barcellona e poi anche contro il Torino, autore del due a zero che ha chiuso la partita prima del brivido firmato Edera. Secondo gol in campionato, per il terzino del Napoli, ma il primo in casa, davanti ai propri tifosi, festeggiato coi compagni e coi 24mila presenti che lo hanno sostenuto fino alla fine, convinti - tutti - che sia lui a meritare un posto sulla destra tra i 23 per gli Europei. In realtà, Mancini ha ancora dei dubbi: Di Lorenzo, strano ma vero, non è ancora certo di farne parte, ovviamente ci spera e farà di tutto, da qui alla fine dell'anno, per convincere il ct. Intanto il suo obiettivo, dichiarato a fine partita sabato sera, è il seguente: "Sono felice del mio rendimento, ma mancano ancora tanti mesi alla fine dell'anno. Devo continuare a lavorare così e questo vale anche per la squadra". Anche senza gol tutti avrebbero ricordato la sua partita. Di Lorenzo, la rete, l'aveva sfiorata già prima di realizzarla. Era stato bravo Sirigu ad intervenire: "Potevo far gol già prima, Sirigu è stato bravo, poi finalmente sono riuscito a segnare. La prima rete in casa è una bella emozione, ma la cosa più importante è stata la vittoria: sono arrivati tre punti fondamentali". Di Lorenzo col due a zero ha impreziosito una notte che era già speciale per tanti motivi: la sua applicazione, la sua costanza, la sua perenne ricerca del fondo. In una partita che il Napoli ha dominato ma che ha rischiato di compromettere nel finale: "Abbiamo disputato una buona partita ma siamo dispiaciuti per il gol subito. In difesa siamo migliorati ma anche perché gli attaccanti ci danno sempre una grande mano. Tutta la squadra è concentrata e il lavoro durante la settimana si sta vedendo in partita. Non so se la crisi è alle spalle, ma sicuramente stiamo facendo passi in avanti importanti e dobbiamo continuare su questa strada". Oggi non lo è più, una sorpresa, ma all'inizio della sua avventura al Napoli è stato difficile convincere gli scettici, quelli che giudicano un acquisto dal nome della squadra precedente e non da qualità che Di Lorenzo, a Napoli, è stato bravo a mostrare subito, senza subire il salto di qualità. Oggi il terzino toscano è una certezza, senza dubbio - con Manolas - tra i migliori acquisti del mercato, per quant'è stato pagato, circa dieci milioni, si può tranquillamente parlare anche di colpo straordinario. Un difensore completo e, all'occorrenza, anche un goleador. Uno di quelli che ovunque risolve problemi.