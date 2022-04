Il regista Ozpetek: "Napoli è nel mio cuore, i napoletani sono meravigliosi. Maradona? Quasi un'artista"

Il regista Ferzan Ozpetek alla Gazzetta dello Sport racconta la sua personale sfida tra Napoli e Roma.

Le è rimasta una certa simpatia per la Roma?

«Beh sì e mi diverto a far arrabbiare gli amici laziali dichiarandomi tifoso giallorosso... In realtà riesco ad apprezzare una partita giocata bene al di là delle maglie in campo. Le gare che preferisco sono quelle dell’Italia, lì scateno la mia passione sfrenata»

Domani giocherà a Napoli, altra città a cui è legatissimo.

«E infatti per me sarà dura... Napoli è nel mio cuore sempre, i napoletani sono meravigliosi e quando sono lì mi sento a casa. Ho tifato tantissime volte per loro e scegliere tra Napoli e Roma è difficile davvero, mi devo limitare a dire “vinca il migliore”. Poi durante la partita magari cambierò idea, anche perché il Napoli è alto in classifica...»