Il PSG si avvicina a Osimhen, ma offre 40 milioni in meno rispetto quanto chiesto da ADL

Calciomercato Napoli - Il tema Osimhen diventa molto importante arrivati a questo punto della stagione, perché manca pochissimo al mercato estivo che porterà via l'attaccante nigeriano dal Napoli quasi sicuramente.

Osimhen-PSG, le ultime

Ora il Psg si avvicina a Victor Osimhen a piccoli passi come scrive il Corriere dello Sport. I primi contatti, comunque, sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni dell’escape: il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. Quaranta milioni meno della calusola di ADL. Una storia destinata a proseguire e ad arricchirsi di altri capitoli, nuovi pretendenti, magari colpi di scena: Osimhen è corteggiato anche in Premier, con il Chelsea in prima fila, poi Manchester United e Arsenal. Il problema per le prime due è la classifica senza Europa per il prossimo anno.