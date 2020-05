Il protocollo della Lega, Il Mattino: gare in tre orari, giocatori a un metro e mezzo dall'arbitro e trasferte blindate, tutti i dettagli

Ultime calcio - Trentasei pagine. Che sono solo una proposta della Lega Serie A e dei club sul modello del protocollo della Bundesliga. Con il San Paolo indicato come esempio per l'ingresso in campo delle due squadre, ovvero da parti separate (una è la tribuna centrale e l'altra è a ridosso della Curva B).

Serie A

Come riporta Il Mattino:

"Riunioni frequenti in questi giorni per definire al meglio ogni dettaglio visto che la bozza del protocollo sarà mostrato al governo nell'incontro previsto per il 28 maggio. E sicuramente qualche ritocco ci sarà. Però curioso che è fatto divieto di protestare con l'arbitro, e in ogni caso non ci si può avvicinare a meno di 1 metro e mezzo. Poi no mascotte, no foto ricordo, no strette di mano. La Lega di serie A ha previsto tre finestre, anche per venire incontro alle tv: ore 16,30, 18,45 e 21. Diventeranno due nei turni infrasettimanali: 18,45 e 21. L'accesso alle quali sarà consentito per fasce orarie, al massimo possono accedere 300 persone. Tutte avranno l'autocertificazione. Sul terreno di gioco possono accedere solo i tecnici addetti alle telecamere. Consentite le interviste pre gara (con i microfoni a distanza) e le interviste-flash a fine partita con le medesime modalità. Le domande in conferenza solo stampa solo tramite WhatsApp o Skype. La Lega invita a viaggiare, dove possibile, con i pullman societari (due almeno per garantire il distanziamento), oppure riservando un'intera carrozza sui treni. In caso di spostamento aereo, i pullman con la squadra dovranno raggiungere direttamente la scaletta di imbarco per evitare contatti con altri viaggiatori. L'hotel sede del ritiro per la trasferta, per esempio, dovrà avere un accesso dedicato (ed esclusivo) con percorsi interni i riservati. Le camere dovranno essere singole e collocate in un'area o un piano riservato alla squadra. Molto probabile che le squadre decidano per delle trasferte-lampo, ovvero arrivo in charter il giorno della partita e ripartenza subito dopo. Gli arrivi dovranno essere scaglionati: prima gli arbitri, poi, a distanza di 5 minuti la squadra ospite; dopo altri 10 minuti quella di casa. Per mantenere il distanziamento, una squadra potrà usufruire di due spogliatoi. Il riconoscimento non verrà fatto mentre il controllo del kit gara avverrà all'esterno in apposita postazione. Il sopralluogo sul campo sarà effettuato dall'arbitro e un solo assistente".