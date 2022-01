Il protocollo dà ragione al Napoli: Lobotka-Zielinski-Rrahmani possono evitare multe. Amir tempestato di controlli a Torino

Il Napoli non aveva scelta e per questo ha fatto giocare Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski contro la Juventus. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

“Il protocollo sportivo da in effetti ragione al club azzurro e per questo motivo i giocatori non dovrebbero essere sanzionati nemmeno con una ammenda. Possono allenarsi ed essere schierati nella sfida di domenica allo stadio Maradona contro la Sampdoria. A condizione di risultare “negativi” al tampone supplementare a cui si dovranno sottoporre nella imminenza della gara. Lo stesso iter è stato seguito con puntiglio a Torino e alla fine la Asl piemontese ha dovuto alzare giovedì pomeriggio bandiera bianca, dopo aver imposto la ripetizione del tampone a Rrahmani: tempestato di controlli quasi fino al fischio di inizio”