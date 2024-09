Il piano di Conte per Cagliari: può avere tre 'nuovi' giocatori a disposizione

Ultime notizie SSC Napoli - Oggi il Napoli torna ad allenarsi dopo tre giorni di vacanza, ed Antonio Conte dovrà allenare con i reduci di Castel Volturno anche giovani della Primavera. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il piano di Conte per Cagliari

Ci sono undici calciatori in giro per il mondo, alcuni torneranno proprio prima che il Napoli parta per Cagliari: "verso la seconda trasferta stagionale, il tecnico potrà avere non soltanto Lukaku e Neres con una condizione migliore ma anche, e finalmente, a centrocampo, McTominay, Gilmour e Folorunsho, per potersi permettere un pizzico di turn-over a partite in corso. Finora, Anguissa e Lobotka hanno dovuto sbrigarsela da soli".

?