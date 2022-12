Il nuovo KK sarà l'osservato speciale di stasera col Villarreal: il motivo

L'edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime notizie in casa Napoli, impegnato questa sera nell'amichevole col Villarreal mentre si riaprono le trattative per il calciomercato invernale.

Luci al Maradona. Che si soffermeranno sul genio capace di far innamorare il pubblico di Fuorigrotta in tre mesi. È il nuovo KK del Napoli. KK come Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sarà l’osservato speciale stasera nell’amichevole contro il Villarreal ( inizio alle 20.30, diretta su Dazn e su Sky in pay per view al costo di 9,99 euro).

Venticinquemila circa gli spettatori sugli spalti e tutti cercheranno con lo sguardo il numero 77. L’ultima esibizione nel teatro dedicato al Diez risale addirittura al 29 ottobre contro il Sassuolo. È stato uno show: un gol e due assist per il talento georgiano diventato il beniamino dei tifosi.

Poi dopo Liverpool la luce si è spenta all’improvviso: un colpo rimediato ad Anflield gli ha procurato una lombalgia acuta e tre forfait consecutivi in campionato. Atalanta, Empoli e Udinese senza il genio dall’impatto devastante, il Napoli se l’è cavata alla grande ma ora non è più disposto a farne a meno.