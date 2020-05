Il Napoli vuole Boga, Giuntoli tratta anche col Chelsea. Repubblica: il sogno di Gattuso resta sempre Immobile

Calciomercato - Un centravanti (Petagna) è stato già comprato a gennaio e sarà affiancato almeno da un bomber di alto livello visti i probabili addii di Mertens e Milik. Rino Gattuso vorrebbe un top come Ciro Immobile o Mauro Icardi per ridisegnare il suo 4-3-3. Tanti gol e la capacità di attaccare la profondità, sono queste le caratteristiche richieste dall’allenatore azzurro.

Come riporta La Repubblica:

"Il Napoli ha altre alternative e Luka Jovic del Real Madrid piace molto. Il 22enne serbo è a caccia del rilancio dopo sei mesi deludenti al Bernabeu. La rivoluzione passa anche per uno o due esterni offensivi. Il primo obiettivo del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è Jeremie Boga, talento del Sassuolo, che è esploso in questo campionato. Bisognerà trattare anche col Chelsea che ha la recompra del 23enne nato a Marsiglia, ma il Napoli sta provando a risolvere tutti i dettagli di una trattativa complessa per assicurarsi uno dei migliori esterni della serie A nell’uno contro uno. Con De Zerbi gioca sulla fascia sinistra, ma per Gattuso può essere schierato anche a destra".