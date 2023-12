L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al calciomercato Napoli:

"Per un mese circa il Napoli dovrà crescere solo con l’impegno sul campo, i risultati che possono dare fiducia, il recupero degli infortunati, a gennaio poi ci sarà il mercato. Il Napoli sta lavorando per rinforzarsi con un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa, che a gennaio partirà per la Coppa d’Africa".