Il Napoli sta correndo un forte rischio per la prima volta dopo 12 anni

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica sottolinea come serva una scossa immediata al Napoli se si vuole ancora inseguire l'obiettivo di una qualificazione europea in questa stagione:

"L’infermeria vuota è un assist per Calzona, che torna da ex (è stato vice di Di Francesco al Cagliari) e ha bisogno urgente di ritrovare gol e vittoria in trasferta. Il rischio di rimanere per la prima volta fuori dall’Europa dopo dodici anni per il Napoli sta infatti diventando forte e c’è solo un modo per scongiurarlo: risalire in fretta la classifica".