Il Napoli segna due gol su calcio da fermo: ecco qual è il segreto che c'è dietro

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti non ha segreti se non il lavoro. Però a vedere lo schema sul gol di Rrahmani e quello che porta Koulibaly sul 3-0 si capisce come ci sia tanta preparazione di schemi su calcio piazzato nel segreto di Castel Volturno, dove gli allenamenti non possono essere visti ma solo immaginati.

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, Nel calcio d'oggi, sono proprio queste situazioni qui che vanno sfruttate, ovvero segnare su calcio da fermo. E Spalletti, con il suo vice Domenichini, è un esperto di questi che sembrano dei dettagli ma che da sempre fanno la differenza. Come ieri, la metà dei gol sono arrivati così.