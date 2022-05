Il Napoli scopre il fascino del “corto muso”! Gazzetta: altro che Allegri, gara matura degli azzurri

Dopo una primavera di eccessi, di picchi di rendimento in alto e basso da far venire le vertigini, il Napoli scopre il fascino del “corto muso” e quasi blinda il terzo posto in Serie A, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Napoli 'corto muso', altro che Allegri

Il Napoli vince 0-1 e i tre punti conquistati al Grande Torino sono quelli che probabilmente relegheranno al quarto posto la Juventus di Allegri, cioè l’ideologo della vittoria di misura come scrive il quotidiano:

"Al di là degli slogan il Napoli gioca contro i granata una gara matura, nella quale sa anche soffrire, accettare i duelli imposti dal Toro di Juric, ma alla fine sa vincere alla propria maniera: palla a terra e grande qualità dei suoi uomini migliori. Belotti e compagni sono convincenti nel primo tempo, quando la loro aggressione alta mette un po’ in difficoltà il Napoli"

Torino-Napoli 0-1: il tabellino

Marcatore: st. 28′ Fabian Ruiz (N)

Ammoniti: st. 7′ Mertens (N), 10′ Vojvoda (T), 11′ Lozano (T), 34′ Singo (T), 45’+6 Elmas (N)

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (dal 25′ st. Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (dal 20′ st. Linetty), Mandragora (dal 20′ st. Pobega), Vojvoda (dal 20′ st. Ansaldi); Praet, Brekalo (dal 36′ st. Pellegri); Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Aina, Seck, Pjaca. Allenatore. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (dal 32′ st. Lobotka), Anguissa; Lozano (dal 22′ st. Politano), Mertens (dal 22′ st. Zielinski), Insigne (dal 32′ st. Elmas); Osimhen (dal 45’+2 st. Petagna). A disposizione: Meret, Zanoli, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe, Demme, Ounas. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Liberti-Del Giovane. IV Uomo: Baroni. Var: Irrati. AVAR: Zufferli