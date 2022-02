Il Napoli ritrova Ounas: gli esami post-Covid hanno scongiurato qualsiasi pericolo

Dal Camerun e dalla Coppa d'Africa in casa Napoli era tornato molto prima Adam Ounas, con l’uscita anticipata dell’Algeria e con l’ansia per le sue condizioni dopo la presunta anomalia cardiaca a cui aveva fatto riferimento il ct della sua Nazionale.

Ounas torna disponibile

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli esami post-Covid hanno scongiurato qualsiasi pericolo e così Ounas, ieri, ha ripreso ad allenarsi in gruppo, e per Spalletti tornerà ad essere pedina preziosa a gara in corso, una carta in più da giocare per provare a cambiare il corso di una sfida. Già a partire da sabato.

