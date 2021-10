Il Napoli ritrova la spinta dei tifosi, al Maradona la carica dei 30.000! Le ultime sui biglietti venduti per il Torino

Napoli Calcio - Il Napoli aveva già ritrovato il Maradona aperto al pubblico col Venezia e poi con Juve, Cagliari e Spartak Mosca, ma da questa settimana la capienza degli stadi è stata aumentata dal 50% al 75% e dunque, numeri alla mano, dal Torino in poi lo stadio potrà contenere fino a quarantunomila spettatori. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Per domenica la previsione è di almeno trentamila spettatori, da giorni sono esauriti i biglietti delle Curve (per questo hanno aperto il settore inferiore della Curva B), stanno per terminare anche i Distinti superiori e aumentano sempre più le richieste per la Tribuna Nisida e Posillipo. Oltre trentamila spettatori, ma potrebbero esserne di più in base all'andamento delle prevendite nei prossimi giorni, vorrebbe dire Maradona quasi pieno nei limiti del consentito"