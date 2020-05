Il Napoli rinvia la ripresa degli allenamenti, Il Mattino: è atteso oggi l'esito del secondo tampone

Ultime calcio Napoli - Stamattina l'esito del secondo ciclo di tamponi agli azzurri, il Napoli attende l'ok della seconda negatività (dopo quella già arrivata per i primi tamponi effettuati martedì) per dare il via libera alla ripresa degli allenamenti individuali da domani a Castel Volturno.

Castel Volturno

Secondo quanto riferisce Il Mattino: