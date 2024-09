Il Napoli può aumentare la pressione sulle rivali finite già alle spalle di Conte, ecco come

Ultime notizie SSC Napoli - Sono passate appena cinque giornate, ma intanto il Napoli di Conte si è già messa alle spalle tutte le favorite per lo scudetto come fa notare la Gazzetta dello Sport.

Un punto sulla Juventus, due sulle milanesi, quattro sulla Roma: "il Napoli ha ritrovato compattezza, è tornato a essere consapevole dei propri mezzi. E ora, con la panchina più profonda e i ricambi di qualità, può pensare in grande. Ma serve un nuovo filotto di vittorie per dare un ulteriore segnale di forza, per aumentare la pressione sulle rivali finite già alle spalle di Conte".