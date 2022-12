Il Napoli è pronto ad indossare l’abito base ma un Raspadori è la variante che può fare la differenza

L'edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime notizie in casa Napoli, impegnato questa sera nell'amichevole col Villarreal mentre si riaprono le trattative per il calciomercato invernale.

Il Napoli è pronto ad indossare l’abito base (il 4-3-3) ma un Raspadori in condizione scintillante rappresenta la variante che può fare la differenza: Jack può agire da mezz’ala oppure dietro Osimhen, qualora Spalletti decidesse di schierare le due punte. Comunque vada, per il Napoli sarà un successo in attesa delle partite vere.