Il Napoli passa a quattro dietro? Gazzetta: Olivera e Di Lorenzo potrebbero alternarsi, si potrebbe evitare un problema visto col Parma

Ultime notizie SSC Napoli - L’allenatore del Napoli Antonio Conte sta utilizzando nei tre centrali arretrati sempre un terzino, Di Lorenzo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli passa a quattro dietro?

Quel lavoro può farlo anche Mathias Olivera: “Giocando a 4 dietro con entrambi, a turno uno potrebbe spingere mentre l’altro rimanere bloccato per garantire sempre una difesa a tre come adesso, e il Napoli potrebbe godere di più forza in mezzo al campo con i centimetri e i muscoli di Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka. E forse si eviterebbero anche le imbucate centrali che hanno messo in difficoltà la difesa nel primo tempo contro il Parma”.