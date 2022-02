Il Napoli non ha abbandonato il sogno scudetto, una frase di Zielinski lo conferma

Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli non ha abbandonato il proposito di battersi per il tricolore in Serie A. A confermarlo ci sarebbero le dichiarazioni che il centrocampista polacco Piotr Zielinski ha rilasciato a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ultime notizie Napoli

Napoli da scudetto? Zielinski ci pensa

«Crediamo nello scudetto perchè ci sono ancora tanti punti da conquistare e nessun obiettivo può essere considerato irraggiungibile. La nostra rosa è pronta per affrontare ogni avversario, faccia a faccia, e siamo anche consapevoli che la gara che conta è la prossima, quella di Venezia. Andremo su di un campo difficile e giocheremo contro una formazione che sta facendo molto bene. Sappiamo che troveremo delle insidie e siamo anche convinti di poter ottenere il massimo attraverso il nostro gioco»

?