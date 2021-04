Il Napoli non demerita, Gazzetta: cerca di costruire, solo nel finale raccoglie! Insigne spesso fischia a vuoto per chiamare il pallone

Napoli Calcio - Il Napoli, come racconta la Gazzetta, non demerita contro la Juventus, anzi anche stavolta resta fedele a uno spartito che spesso ha dato soddisfazioni.

“Cerca di costruire, ma solo nel finale raccoglie qualcosa. Gattuso risponde con la stessa intelaiatura che gli ha garantito il filotto di successi: Demme e Fabian, Zielinski con licenza da incursore, a Insigne e Lozano tocca supportare Mertens. Cuadrado e Chiesa tengono più bassi gli esterni, dalle fasce del Napoli non arrivano pericoli, Insigne spesso fischia a vuoto per chiamare il pallone. Il Napoli si mostra intraprendente, ma la Juve è concreta e concede il primo tiro in porta soltanto al 4’ della ripresa, a Di Lorenzo. Buffon è in serata e lo conferma pure su Insigne e Fabian”