Il Napoli non conosce mezze misure, quando perde lo fa incassando sempre tre gol

Ultime notizie SSC Napoli - Game over in coppa Italia per il Napoli che non conosce mezze misure esce dalla competizione tricolore e quando perde lo fa incassando sempre tre gol, lo fa notare Il Mattino.

Ieri all'Olimpico è arrivata la terza sconfitta stagionale: "Conte rivolta completamente il Napoli e lancia nella mischia le seconde linee: 11 cambi su 11, anche qualche esperimento "azzardato" in difesa come Zerbin che prende il posto di Di Lorenzo. Ma è tutto il nuovo pacchetto arretrato che fa flop".