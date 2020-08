Ultime calcio Napoli - Nonostante le smentite di rito del suo influente procuratore Giuffredi, il Napoli non molla Veretout. Anzi, una parte del tesoretto che arriverà dagli addii di Younes, Ounas e così via dicendo, verrà usato per Veretout. Chiaro, ma bisogna fare i conti anche con la Roma, s'intende. Lo riporta Il Mattino.

