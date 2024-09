Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli ha un’occasione importante per dare subito una bella sterzata alla stagione, come racconta la Gazzetta dello Sport: il calendario regala agli azzurri due partite interne prima della sosta, con la possibilità di fare bottino pieno e magari allungare in classifica sulle big.

"Domenica c’è il Monza, venerdì prossimo arriverà il Como: serve il massimo sforzo per centrare altre due vittorie e magari ritrovarsi alla pausa per le nazionali in vetta alla classifica. Per mandare un altro messaggio forte al campionato: quest’anno tutti dovranno fare i conti con il Napoli"

