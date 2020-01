Il Napoli ha in pugno Koutris, accetterebbe anche il ruolo di riserva. Il Mattino: pronte due alternative ma dipende da Hysaj e Ghoulam

News calcio mercato Napoli - Il Napoli ha in pugno Leonardo Koutris, classe 1995 dell'Olympiacos, tra l'altro reduce da una stagione fin qui non troppo felice. Ha un contratto che scade nel 2021 e questo aiuta il Napoli nel suo intento (gli azzurri mettono sul piatto un triennale). Peraltro il terzino greco, 170 cm, molto simile a Rui per corporatura, ha persino già dato la propria disponibilità anche un ruolo di riserva.

Come riporta Il Mattino:

"Al contrario del vecchio pallino di Gattuso, ovvero Rodriguez. È pronto ad accettare il Napoli ma solo per un posto da titolare. Peraltro, nei primi sondaggi, emerge la volontà del Milan di cederlo solo a titolo definitivo. Cosa che il Napoli non è intenzionato a fare. Occhio all'argentino Acuña che lo Sporting cede ma solo a titolo definivo (20 milioni) ed è stato offerto al Napoli (che lo vuole in prestito senza obbligo di riscatto). D'altronde, bisogna capire che fine faranno Hysaj e Ghoulam. Il manager dell'albanese, Giuffredi, non intende accettare proposte di rinnovo al ribasso per il terzino e a gennaio cerca una sistemazione per il terzino. Senza fretta: al massimo andrà via in estate".