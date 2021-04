Repubblica - Il Napoli cambia tutta la difesa contro la Juventus? Solo Di Lorenzo potrebbe tenere il posto dal 1'

Ultime notizie Napoli - Il Napoli potrebbe cambiare tutta la difesa in vista della partita contro la Juventus? Il quotidiano Repubblica prova a fare il punto della situazione.

“La soluzione per Gattuso, in vista del match contro la Juventus, si chiama Koulibaly. Con lui in campo il quartetto arretrato diventa compatto. Manolas ha deluso come Maksimovic, una riflessione su Rrahmani nelle prossime ore è legittima: proverà a convincere Gattuso ad affidargli una maglia da titolare. L’altra novità è Ospina: offre più garanzie rispetto a Meret. Il terzo cambio potrebbe essere Hysaj, che insidia Mario Rui. L’unico confermato sarebbe Di Lorenzo, autore del gol decisivo con il Crotone”