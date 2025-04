Il Napoli aveva fatto calcoli diversi, ma ha sprecato tutti i bonus Scudetto: ecco da dove ricomincia la battaglia di Conte

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione in merito al futuro del Napoli:

"Conterà altro, Antonio sa come si fa. Ha spostato l’attenzione, facendo in modo che si parlasse di lui più che della squadra. Nel caos generato dal post partita di Monza, l’allenatore pur chiarendo la sua posizione rispetto al futuro, è andato in protezione di un gruppo che potrebbe patire la lotta punto a punto. Se c’è abitudine allo scudetto (una buona parte del Napoli di oggi lo ha vinto due anni fa), la corsa così ravvicinata con l’Inter può rappresentare un peso almeno mentale.



Il Napoli probabilmente aveva fatto calcoli diversi — per diciotto giornate è stato in testa alla classifica — ma i bonus scudetto li ha sprecati tutti (sconfitta a Como, pareggi contro Udinese e Venezia), ha pagato i gol nel recupero di Angelino e Isaksen (Roma e Lazio) che gli avrebbero consentito oggi un margine più ampio. La battaglia di Conte ricomincia dal gol di Orsolini.



Il focus non è il progetto per la prossima stagione ma le 5 gare da giocare con la difesa meno battuta d’Europa (25 gol contro i 28 totali della stagione tricolore di Spalletti), gli uomini chiave Lukaku, McTominay (entrambi in doppia cifra) e il jolly Raspadori. L’addio di Kvara a gennaio e il sostituto mai arrivato non sono più argomenti all’ordine del giorno".