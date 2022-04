Il Napoli apre al rinnovo di Mertens! CorSport: le cifre del nuovo accordo annuale

Il Napoli apre al rinnovo di Mertens. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega nel dettaglio quale sarà la prossima mossa del presidente De Laurentiis nei confronti dell'attaccante belga. Si parla di un contratto annuale che scadrà il 30 giugno 2023. Di seguito tutti i dettagli.

"L'apertura del club a intavolare il discorso di un prolungamento annuale, perché comunque il 6 maggio brinderà da trentacinquenne in grande forma, e su basi economiche nettamente inferiori ai 4,5 milioni d'ingaggio guadagnati negli ultimi due anni. Il giocatore, dal canto suo, non sembra assolutamente farne una questione economica: se gli proporranno anche 1,2 milioni di euro o giù di lì non avrebbe difficoltà ad accettare perché è a Napoli che vuole giocare. Fatto sta che De Laurentiis riflette seriamente sulla possibilità di un rinnovo annuale, forte anche di una valutazione tecnica: lo scatto non sarà più quella di una volta, per carità, ma la qualità e la stoffa di Mertens sono sempre pregiatissime".