Il murale di Maradona ha bisogno di restauri, troppa umidità e screpolature: il punto

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli:

"A largo Maradona si discute sul restauro del murales del Diez, il secondo monumento più visitato d’Italia con 6 milioni di presenze nel 2023 stimate dalle agenzie di viaggi. La maxi-opera presenta i segni del tempo: rughe e screpolature, serve un ritocco per preservarsi in futuro e rendersi ancora più attrattiva. L’ultimo maquillage risale a otto anni fa. E ora si discute proprio come intervenire. Il problema è che il murale firmato dall’artista dei Quartieri Spagnoli Mario Filardi, morto nel 2010, è sorto in maniera del tutto spontanea nel 1990: sulla carta è un’opera non autorizzata, non lecita, come tanti altri lavori di street art".