Napoli - L'edizione odierna de "Il Messaggero" scrive su Roma-Napoli: "Quasi un'ultima spiaggia la partita tra Roma e Napoli di stasera: chi perde esce dalla corsa Champions, a meno di clamorose rimonte. Lo stadio Olimpico ha regalato a Gattuso gioie e dolori, sia da giocatore che da allenatore, mentre per Paulo Fonseca le mura amiche sono una sorta di fortino: 10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta per i giallorossi in casa, che però lasciano a desiderare negli scontri diretti".