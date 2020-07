Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de Il Messaggero scrive sulla Lazio: "Silenzio immediato quando nello spogliatoio è comparso Lotito. Il presidente si è detto molto arrabbiato per il crollo della sua squadra. Con toni pacati ha chiesto spiegazioni sul perché interrogando anche chi di dovere sulla preparazione atletica e la nutrizione. E non è escluso che in settimana potrebbe già prendere qualche provvedimento".