Il lato nascosto di Mertens: "Non ho paura che la gente si dimentichi di me, mi mancano enormemente il Belgio e la famiglia"

Napoli Calcio - Protagonista di una chiacchierata ai microfoni di HLN nel ritiro di Tubize, l’attaccante del Napoli Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

«Sì, voglio cominciare con i bambini: credo di essere più convinto di Kat. Negli ultimi anni, quella di aspettare è stata una scelta consapevole: come calciatore trovo difficile la paternità. In Nazionale vedo tutti quei papà senza i loro figli per dieci giorni. E durante l'Europeo sarà così per un altro mese: non è facile, e io voglio essere presente il più possibile per i miei figli. Se mi fermassi adesso potrei viaggiare, vedere cose nuove… Noi giocatori viviamo un po’ in una bolla: calcio, calcio, calcio. Hotel, partite, voli. Sarebbe divertente un viaggio intorno al mondo, e comunque mi manca enormemente il Belgio. La famiglia. I miei nipoti. Non ho paura che la gente si dimentichi di me»