Il Mattino - Zielinski prezioso per il Napoli, Spalletti spera di averlo subito al top

Ultime da Il Mattino su Zielinski che recupera e parte subito titolare nel Napoli di Spalletti che punta forte su di lui.

Di pari passo anche la crescita esponenziale di Zielinski che da sottopunta (alle spalle di Osimhen prima e di Mertens poi) ha dimostrato di essere un giocatore preziosissimo. I gol (5 in campionato e uno in Europa League) sono stati la logica conseguenza di una serie di prestazioni maiuscole che ne hanno caratterizzato l’avvio di stagione. Il Covid, al quale è risultato positivo alla vigilia della gara contro la Sampdoria la scorsa settimana lo ha soltanto rallentato, ma non fermato. Domani, a Bologna, Spalletti confida di poterlo avere nuovamente al top della condizione. Ciò vorrebbe dire due cose: innanzitutto ritrovare un prezioso interruttore per accedere la luce nella metà campo avversaria, ma poi anche avere a disposizione un’alternativa (preziosa) in attacco dove è sì tornato anche Osimhen, ma al momento c’erano a disposizione soltanto Mertens e Petagna, costretti a dover tirare la carretta da soli e senza valide soluzioni da utilizzare eventualmente in corso d’opera. Certo, va anche reso merito a chi in queste settimane non ha fatto rimpiangere l’assenza dello spagnolo e del polacco: ovvero Lobotka e Demme.