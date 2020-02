Il Mattino - Younes ha detto no a Torino, Samp e Brescia! Ha rifiutato anche la Ligue1, gli Emirati e la Grecia

Ultime notizie Serie A. Amin Younes è diventato un vero e proprio caso. Il calciatore tedesco della SSC Napoli ha rifiutato qualsiasi proposta pur di restare in azzurro, anche se Gennaro Gattuso l'ha messo ai margini della rosa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Younes è certamente un caso perché da Napoli ha deciso di non voler andare via. Nemmeno con le cannonate. Ha puntato i piedi, ci sta così bene che ha deciso di restare anche se per gli azzurri è un pesce fuor d’acqua, un esubero strutturale per dirlo con il gergo triste delle aziende. Niente prestito, resterà a Castel Volturno. almeno fino a giugno. Ha detto di no, in Italia, in ordine a Torino, Sampdoria e Brescia. In Francia a mezza Ligue 1, a un po’ di club degli Emirati, all’Olimpiacos e infine all’offerta del Krasnodar. Niente, preferisce allenarsi col Napoli e poi il giorno delle partite fare altro".