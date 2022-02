Il Mattino - Volata scudetto Serie A: la velocità di Osimhen può essere decisiva

Lotta scudetto Serie A: arriva l'analisi de Il Mattino su quale degli attaccanti riuscirà ad essere decisivo a modo loro per la vittoria del campionato.

Di sicuro nella volata per il titolo finale ci sarà lo zampino degli attaccanti che proveranno a spostare gli equilibri a partire già dalla ripresa del campionato in questo fine settimana arricchito dal derby di Milano. Quale elemento sarà decisivo? Ilmenù è ricco: il fiuto del gol di Dzeko, la velocità di Osimhen, l’esperienza di Ibrahimovic, la fisicità di Zapata e la fame di Vlahovic. Di tutto un po’. Per la gioia di allenatori e tifosi. Un po’ meno per quella di portieri e difensori che se li troveranno sulle proprie strade