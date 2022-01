Il Mattino - Tweet Napoli sul rinnovo Spalletti: De Laurentiis calcia un rigore a porta vuota

Ultime con Il Mattino che analizza le parole della SSC Napoli con il tweet riguardo il rinnovo di Spalletti.

Fatto sta che questa volta, De Laurentiis prende il pallone, lo piazza sul dischetto e calcia a porta vuota. Ovvero, non si sa facendo gol contro chi. Magari, solo perché ha immaginato qualche fantasma. Ma prende e tira. Punta piena. «La SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l'allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c'è bisogno di confermare chi è già confermato». Un richiamo generico. Evidentemente il bruciore di stomaco al patron azzurro sarà arrivato al pensiero che possa già tornare di mezzo l'argomento del contratto di Luciano Spalletti. Alla sua maniera, chiarisce la posizione del Napoli e spiega che non ci sono clausole e che non ci sono obiettivi che vanno raggiunti per la permanenza di Spalletti sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Spalletti e il Napoli sposi felici fino al 2024. Punto e basta. Ovviamente, non si ferma il patron nel suo comunicato diffuso sul sito e sul profilo Twitter. Perché ipotizza anche scenari di destabilizzazione. Esagerando.