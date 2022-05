Tutto esaurito per Insigne: sta preparando un discorso da tempo stile Totti, in campo anche la famiglia

Napoli - E' il giorno del saluto allo stadio Maradona di Lorenzo Insigne e Napoli. Arriva le ultime notizie da Il Mattino riguardo le iniziative che sono state preparate da oggi in poi per salutare il capitano.

Tutto esaurito si giustifica solo con la voglia di una città di salutare il proprio capitano. Dopo il fischio finale, quindi, sarà il momento dei saluti. Quelli veri. Quelli che Lorenzo vuole fare ai suoi tifosi, a quelli che nel bene e nel male gli sono sempre stati accanto in questi lunghi anni. Sarà un saluto in «stile Totti» (l'altro capitano che salutò con Spalletti in panchina), perché al termine della partita è già previsto il giro di campo d'onore e un discorso che Lorenzo sta preparando da tempo. Trovare le parole giuste non è mai facile, soprattutto in momento del genere. Durante la passerella finale sarà affiancato dalla sua famiglia: la moglie, i due figlie, ma anche il papà e i fratelli, che insieme al manager Vincenzo Pisacane e gli amici di sempre lo sosterranno già durante la partita.