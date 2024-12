Il Mattino svela la reazione di Conte: ecco cosa ha fatto ieri a Castel Volturno!

Coppa Italia, Napoli eliminato dalla Lazio! In campo le riserve e gli azzurri perdono 3-1 all'Olimpico. Oggi il quotidiano Il Mattino racconta la reazione di Antonio Conte, che a Castel Volturno non ha dispensato ramanzine ma pacche sulle spalle.

La risposta all’eliminazione in Coppa Italia è un tuffo immediato a Castel Volturno per preparare la rivincita con la Lazio di domani sera. Due ore di allenamento per i titolarissimi risparmiati dalle fatiche dell’Olimpico. Rivincita, non riscatto. Perché Conte non ce l’ha con nessuno. Anzi: da grande navigatore dei sette mari, ieri ha dispensato pacche sulle spalle, nessuna sfuriata per il Napoli-2. Certo, impensabile credere che avesse bisogno del test di giovedì per capire lo stato dell’arte di Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Zerbin, Ngonge e Folorunsho. Probabilmente, ha voluto che fosse sotto gli occhi di tutti: ma non è una gogna, non è un processo.