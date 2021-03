Il Mattino su Osimhen: quattro mesi senza pace, ora si alternerà con Mertens! Ha fatto vedere tre qualità

L’altra nota positiva della serata di ieri, secondo Il Mattino, è rappresentata dal ritorno al gol di Osimhen, una rete, la terza con il Napoli, dopo un periodo sfortunato che l’ha costretto a restare fuori a lungo.

"Quattro mesi senza pace, finalmente è rientrato e potrà rappresentare l’arma in più nella corsa alla Champions: le sue caratteristiche sono uniche come ha confermato contro il Bologna. Fisicità , corsa, progressione: qualità che è riuscito a far vedere in occasione del gol e quando è stato frenato all’ultimo momento dalla difesa. In questa fase si alternerà con Mertens, poi quando saranno al massimo potranno essere nuovamente schierati insieme"