Il Mattino su Meret: cena con gli agenti per fare il punto della situazione. E' dispiaciuto per il recente infortunio

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive su Meret: "L'incontro, due sere fa a cena, per raccontarsi che annata doveva essere ma che non è stata, che futuro c'è per un portiere di enormi prospettive, che ha il diritto di guardare alle prossime stagioni con grande fiducia ma che sta andando incontro, anche, a difficoltà importanti, fisiche e psicologiche. Questi i temi serviti a tavola nell'incontro tra Alex Meret e la squadra dei suo procuratori, capitanata da Federico Pastorello, con suo fratello Andrea e l'avvocato Paolo Sardo. Una visita di routine, ma che ha avuto un sapore più intenso. Perché l'estremo difensore ha espresso il suo disappunto per il nuovo infortunio che lo tiene fermo ai box, perché immaginava che dopo i problemi, iniziati già dal ritiro di Dimaro, patiti al primo anno con il Napoli, potesse arrivare la consacrazione, quella che conduceva anche a competere con Donnarumma per una maglia da titolare agli Europei".