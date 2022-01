Il Mattino su Insigne: doveva essere la partita del grande abbraccio con i tifosi, va fuori con la faccia avvolta nella maglia

Doveva essere una grande festa. E invece Lorenzo Insigne lascia il campo dello stadio Maradona con la faccia avvolta nella maglia rossa. Lo fa dopo appena mezzora dall'inizio di Napoli-Sampdoria, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Ultime notizie Napoli

"Doveva essere la partita del grande abbraccio, del saluto (non definitivo) con il popolo azzurro dopo la firma ufficiale con il Toronto. Il napoletano, infatti, ha scelto di accasarsi lì per la prossima stagione, anzi per le prossime stagioni. Niente rinnovo con il Napoli, niente matrimonio a vita. Il futuro di Lorenzo Insigne è a stelle e strisce, almeno per quel che riguarda il campionato, la Mls americana. Una scelta di vita, prima ancora che una scelta di campo"