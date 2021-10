Il Mattino - Spalletti si gode una prova micidiale e cattiva: chi pensava che fosse arrivata la mezzanotte può continuare a veder ballare il principe e Cenerentola

Napoli Calcio - Lucianone settebellezze. Si prende anche il campo della sua Fiorentina. È uno e centomila, questo Napoli. Come un camaleonte. Spalletti se la gode, trova il pelo nell'uovo, ma sa che la vittoria di ieri è importante assai.

Come riporta Il Mattino:

"Perché sono tre punti che arrivano con una prova micidiale e cattiva, dove c'è stato da soffrire e dove non c'è stato un solo sbandamento. Se non sul gol su calcio d'angolo. C'è lo spirito questi azzurri dalla faccia sporca, che tanto cominciano a somigliare al loro allenatore e intanto volano un classifica. «Ma che cosa ti sei messo in testa», urla a Dazn Mourinho scherzando. «Tanto perdi la prossima trasferta» che poi è quella in casa della Roma. Lucianone settebellezze è divertito. Come non potrebbe. Chi pensava che fosse arrivata la mezzanotte e la carrozza tornava a essere zucca, può continuare a veder ballare il principe e Cenerentola".