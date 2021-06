Il Mattino - Spalletti ha sposato la linea low profile di ADL: il presidente vuole dimostrare a tutti una cosa

Napoli Calcio - Esuberi veri e propri non ce ne sono. Nel senso, che un tesoretto potrebbe arrivare, oltre che dalla cessione di un big tra Koulibaly, Fabian e Lozano, anche dalle partenze dei vari Elmas, Mario Rui, Petagna e Lobotka. Ovvero quattro non proprio intoccabili. Ma tutto fermo.

Come riporta Il Mattino:

"Rinnovi, trattative, partenze. Il Napoli come gran parte della serie A è ancora bloccato ai box, nonostante siano chiari da tempo gli obiettivi: un terzino sinistro e un centrocampista. E che nel caso del terzino sinistro la caccia è iniziata da più di un anno. Inutilmente. L'impressione è che si vogliano trovare delle soluzioni alla Bakayoko, ovvero prestito secco. In questo caso, bisognerà attendere le ultime giornate di mercato. E quindi avere pazienza. D'altronde, quello che conta è che Spalletti condivide pienamente la linea di De Laurentiis: quando ha detto sì alla proposta del Napoli, ha anche accettato la linea low profile di questo mercato. E lo ha accettato. D'altronde, per De Laurentiis e molti dei suoi fedelissimi, è anche una specie di scommessa: riuscire a dimostrare che con la stessa squadra, si poteva far meglio di quello che ha fatto Gattuso".