Il Mattino - Spalletti ha avuto rassicurazioni, avrà una squadra di prima fascia. Solo Mourinho e Allegri prenderebbero più di lui

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha confermato a Luciano Spalletti che non sarà necessario dover dare via chissà quanti gioielli di famiglia. Ne parla Il Mattino.

“De Laurentiis ha confermato che il Napoli resta una società solida sotto il profilo finanziario. Spalletti ha avuto rassicurazioni sul fatto che avrà una squadra di prima fascia: e inoltre garanzie contrattuali al top per la Serie A, cioè da 3,2 milioni netti a stagione per i prossimi due anni. In questo momento, in pratica, solo Mourinho e Allegri prenderebbero di più”